زوجا محترما كل ما تأمل صاحبة هذا الطلب

قد تجد المرأة نفسها أمام الطلاق. بعد تجربة تكون قد قدمت فيها الكثير من التضحيات. لكن هذا لا يعني أبدا الاستسلام ورفع الراية البيضاء. بل يجب أن تتحلى بالعزيمة، والأمل واليقة أن الله قد يغير حزنها إلى فرحة لم تخطر على بال. هذا بالتحديد ما تفكر فيه فتاة اتصلت بنا من إحدى ولايات الوسط. مرت بتجربة طلاق لكنها لم تنهار وأعلنت من جديد الرغبة في إعادة ترميم حياتها ورسم البسمة على محياها.

هي فتاة من إحدى ولايات الوسط، مطلقة بدون أولاد، تبلغ من العمر 29 سنة، جميلة الخلق والأخلاق، تمارس مهنة الحلاقة بكل مهارة.

تتمنى أن يسوق لها القدر الرفيق المناسب، الذي يحن ويحب ويطبطب على قلبها الرقيق، رجلا تريده من أي ولاية من الوطن، سنه أقل من 45 عام، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد، يكون عاملا مستقرا، ولديه مسكن خاص.

الرقم السري : 135619

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