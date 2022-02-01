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الرياضة

زوجة أبيدال تُهاجم حمراوي وتصفها بالشيطانة !

بقلم عبد النور حواز
زوجة أبيدال تُهاجم حمراوي وتصفها بالشيطانة !
زوجة أبيدال تُهاجم حمراوي
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هاجمت زوجة نجم فريق برشلونة الاسباني السابق، إيريك أبيدال، خيرة حمراوي لاعبة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

حياة أبيدال قالت في مقابلة مع صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية:”شعرت بالخيانة وتم التعامل معي على أنني ”حمقاء“ بعد تورط اسمي في التحقيق في الاعتداء على حمراوي، باعتبارها عشيقة زوجي”.

وقالت حياة  عن خيرة:”فتحت لها أبواب منزلي وذهبت لدعمها في مبارياتها في برشلونة. حتى أطفالي يتذكرونها.. هذه الفتاة شيطانة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/ZhSqR
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