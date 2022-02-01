زوجة أبيدال تُهاجم حمراوي وتصفها بالشيطانة !

هاجمت زوجة نجم فريق برشلونة الاسباني السابق، إيريك أبيدال، خيرة حمراوي لاعبة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

حياة أبيدال قالت في مقابلة مع صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية:”شعرت بالخيانة وتم التعامل معي على أنني ”حمقاء“ بعد تورط اسمي في التحقيق في الاعتداء على حمراوي، باعتبارها عشيقة زوجي”.

وقالت حياة عن خيرة:”فتحت لها أبواب منزلي وذهبت لدعمها في مبارياتها في برشلونة. حتى أطفالي يتذكرونها.. هذه الفتاة شيطانة”.