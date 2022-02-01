زوجة أبيدال تُهاجم حمراوي وتصفها بالشيطانة !
بقلم عبد النور حواز
هاجمت زوجة نجم فريق برشلونة الاسباني السابق، إيريك أبيدال، خيرة حمراوي لاعبة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
حياة أبيدال قالت في مقابلة مع صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية:”شعرت بالخيانة وتم التعامل معي على أنني ”حمقاء“ بعد تورط اسمي في التحقيق في الاعتداء على حمراوي، باعتبارها عشيقة زوجي”.
وقالت حياة عن خيرة:”فتحت لها أبواب منزلي وذهبت لدعمها في مبارياتها في برشلونة. حتى أطفالي يتذكرونها.. هذه الفتاة شيطانة”.
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