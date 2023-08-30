زوجة أحمد سعد تُعلن طلاقهما وتكشف حقائق صادمة

أعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني، عن طلاقها من الفنان المصري أحمد سعد، وشنت عليه هجوما شديدا.

وأشارت بسيوني عبر صفحتها على انستغرام، إلى أن الطلاق حدث بقرار منفرد من أحمد سعد. وتحدثت عن تضحياتها من أجل بناء اسرة وسط ظروف لا يتحملها أحد.

وكتبت علياء بسيوني: “الحمد لله على كل شيء تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السئ. وأحب أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة. اللي تعبت فيها لوحدي تمامًا. وحاولت وعديت مواقف مفيش حد فمكاني يقبلها عشان الأسرة دي. وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة أنه ينتهي”.

وأضافت: “شكرا على توقيتك الجميل. وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة علشان مشغول في الساحل وخروجاته. وبعدها شغلك. أكبر شكر على المقلب اللى أنا أخدته في العلاقة دي. اللى كنت فاهمة إن لها قيمة. ببني وبضحى وبتنازل علشانها، وانت طلعتها ولا تسوى”.

واختتمت علياء الرسالة بالدعاء على أحمد سعد بعبارات مؤثرة تكشف مدى حزنها من قرار الطلاق.

ويعتبر زواج أحمد سعد من مصممة الأزياء علياء بسيوني، هو الزواج الرابع له حتى الآن. وبدأ زواجهم في عام 2021.

أحمد وعلياء، لديهما ابنتين وهما عاليا ومريم، كما رزقا مؤخراً بـ ريم، حيث ظهر أحمد سعد في فيديو على إنستقرام، وكان يحمل ابنته حديثة الولادة في المستشفى ويؤذن في أذنها.