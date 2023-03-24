زوجة أشرف حكيمي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

خرجت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، زوجة الدولي المغربي أشرف حكيمي، عن صمتها، وتحدثت لأول مرة، بعد اتهام زوجها باغتصاب فتاة فرنسية.

وعبرت الممثلة، عن الوضع النفسي السيء الذي تعيشه هذه الفترة، حسب موقع “ليالينا”.

وقالت زوجة لاعب باريس سان جيرمان، أنها تتمنى، أن تعود لحياتها السابقة والعيش في مدريد. والتخلص من حالة الاكتئاب التي تعيشها في باريس.

وأضافت هبة عبوك إنها تحاول أن تتلقى الدرس من الأيام التي تعيشها الفترة الحالية.

كما عبرت عن شعورها بالاكتئاب في باريس قائلة: “باريس كئيبة وكذلك سكانها، أفتقد لمدريد وأظن أنني سأعود قريبا”.

وقالت هبة عبوك إنها تحاول أن تتجنب التفكير في المستقل لأنه لن يسبب إلا في حالة من القلق.

معتبرة أن التفكير في المستقبل يضيع لذة الحاضر فقالت الفنانة الإسبانية: “إذا أمضينا حياتنا في خوف مما سيأتي. فمتى نستمتع بها؟ أنا في الحاضر وغداً لا يهمني كثيرا”.

وتجنبت هبة عبوك تماما الحديث بشكل صريح عن أزمة اتهام زوجها باغتصاب فتاة فرنسية في منزله

واكتفت عبوك، بالتأكيد على الحب الذي تحمله لطفليها مؤكدة على أنهما سبب في حدوث تغييرا كبيرا في حياتها.

وكانت هبة عبوك تصدرت حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة فرنسية. حيث قامت بحذف صورهما بالتزامن مع أخبار تؤكد رغبتها في الانفصال.

وأكدت تقارير إسبانية إن هبة عبوك كانت تفكر في الانفصال قبل اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب.