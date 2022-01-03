الرقم السري :

136269

زوجة أصيلة أحيا معها حياة جميلة

هو من خيرة الشباب. أخذ على عاتقه النهوض بحياته والخلاص من إعاقة كادت أن تجعله قاب قوسين أو أدنى من أن يسطر أهدافه. إنه إبن الوسط شاب في الـ 34 من عمره، أعزب ومحبوب بين كل معارفه، يشهد له الجميع بحسن الأخلاق والطيبة. قدّر الله عليه أن يفقد البصر، إلا أنه مفعم بالإيمان والشغف بالحياة. موظف مستقر تمكن من تأمين سكن يريد أن ينصب زوجة صالحة ملكة فيه وعلى عرشه.

يريد صاحب إعلاننا هذا أن يجد من تقبل به زوجا، إنسانة يمضي معها في حياة ملؤها الحب والإحتواء. شابة تكون من إحدى مدن الوسط، سنها لا يتجاوز32سنة، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. شرطه أن تكون موظفة تضع يديها في يده وترسو معه على بر الأمان.

الرقم السري :

136270

موظف سوق أهراسي مرموق للسعادة يتوق

من مدينة سوق أهراس بلد الأصالة والحرمة. اتّصل بنا أحد أبنائها الذين عوّلوا أن يكون الفرج على يد مركز الأثير وتحديدا صفحة أدم وحواء. شاب في الـ36 من عمره، موظف مستقر في مؤسّسة وطنية. شاب طموح يريد أن يستقر ويبني حياته إلى جانب إنسانة تعي المسؤولية وتقدر الرجل.

صاحب إعلاننا هذا ليس له من شروط سوى أن تكون صاحبة النصيب عزباء وموظفة في سلك التعليم. سنها لا يتجاوز35سنة، لا تهمه الولاية بقدر ما يهم التدين والخوف من الله.

الرقم السري :

136271

إبن الجنوب يريدك واقعية حتى يحقق معك الأحلام

من تمنراست. أبى سعيد إلا أن يشاركنا رغبته الملحة في العثور على فتاة أحلامه التي يرد أن يحيا معها وإلى جانبها السعادة. سعيد شاب في الـ 30 من عمره، أعزب، موظف مستقر ولديه سكن خاص، شاب تقي، طيب القلب وصافي السريرة.

يريد سعيد من خلال هذه المحطة أن يكون له نصيب مع إنسانة مثقفة، من ولايات الغرب أو الجنوب. شرطه أن تكون عزباء، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، سنها من 25إلى30سنة،. يردها إنسانة متشبعة بالأخلاق وروح المسؤولية حتى يكون معها الند للند في تحقيق أحلامهما على أرض الواقع.

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الرقم السري :

136244

ناجح بكل المقاييس فمن تكون له زوجة في القريب

من قسنطينة، مدينة الجسور المعلقة، اتصل بنا رجل وأعرب عن صدق نوايا في الارتباط والاقتران على سنة الله ورسوله. صاحب الطلب رجل في الـ50 من عمره، مطلق بولد تحت رعاية والدته، تاجر ميسور، ولديه سكن خاص.

يتمنى أن يرمم حياته، ويرتبط بزوجة تدخل السرور على قلبه، يعد أن يحقق كل الأحلام ويجعلها تعيش حياة الكرام. لا يطلب منها شيء، سوى أن تكون ذات حياء تحبه وتصون عرضه، يريدها من إحدى ولايات الشرق. خاصة: خنشلة، أم البواقي وباتنة، سنها أقل من 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل. ولا يهمهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت

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