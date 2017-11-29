زوجة أوناس تخطف الأنظار في “إنستغرام”

صنع الدولي الجزائري، آدم أوناس الحدث على مُستوى موقع “إنستغرام”، وذلك عندما نشر صورة له رفقة زوجته بمدينة “نابولي”.

وأرفق صاحب القدم اليُسرى صورة نصفه الثاني، بخاتم وقلب، ليلقى تفاعلا كبيرا من طرف مُحبيه.

وجمع اللاعب السابق لبوردو، أكثر من 13 ألف إعجاب بفضل هذه الصورة في أقل من 24 ساعة.

ويمتلك أوناس شعبية كبيرة لدى أنصار “نابولي”، رغم أنه لم يظهر كثيرا منذ بداية الموسم مابين السيري “أ” ورابطة الأبطال.

يُشار بأن اللاعب الصاعد يعيش فترة مُعقدة، كونه غير قادر لحد الساعة على إقناع مُدربه “ماوريتسيو ساري” بمنحه الفُرصة.