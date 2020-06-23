زوجة أوناس تُتهم بالسرقة وترد بقوة

قامت زوجة الدولي الجزائري، آدم أوناس، برفع شكوى ضد محلات ” Fête ci Fête ça” الفرنسية، بعدما تعرضت لمُعاملة مُهينة فيها.

وكشفت شريكة حياة الجناح الطائر، بأن أحد البائعات في هذا المحل، توجهت نحوها بطريقة غير مُحترمة وإتهمتها بالسرقة دون دليل.

وأكدت إبنة مدينة مُستغانم، بأن السبب الرئيسي في ما حدث لها، هو قيامها بالحديث مع أحد العائلات بلغة غير الفرنسية.

وألمحت بطريقة غير مُباشرة، بأنها ذهبت ضحية العنصرية بسبب أصولها، وبأنها لن تسكت عن حقها.

وأشارت في نهاية المطاف، بأنها قدمت شكوى لدى مصالح الدرك في مدينة تور لإسترجاع حقها.