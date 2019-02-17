زوجة “إيكاردي” وراء مشاكله في “انتر ميلان”

كشفت الصحافة الإيطالية، أن “واندا نارا” زوجة الأرجنتيني “ماورو إيكاردي” وراء جل المشاكل التي تحدث له مؤخرا.

فحسب ما ذكرت ذات المصادر، فإن “واندا” منعته من السفر رفقة فريقه من اجل لعب منافسة “الأوروبا ليغ”.

وهو الأمر الذي جعله يفقد شارة “القيادة” كإجراء تأديبي من طرف مجلس إدارة “انتر ميلان”، كما أن عملية تجديد عقده متوقفة.

وتريد “واندا” التي تعتبر أيضا وكيلة أعماله أن تكسب أكبر عدد ممكن من الأموال في صفقة تجديد عقده أو انضمامه لفريق آخر.

يذكر أن كل من “ريال مدريد” و “جوفنتوس” مهتمان بضم اللاعب الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي المقبل.