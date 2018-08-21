زوجة الجزائري الذي قتلته الشرطة في كتالونيا: زوجي كان لديه ميول انتحارية

أكدت زوجة الجزائري عبد الوهاب طيب الذي قتل الاثنين الماضي عندما هاجم شرطية في إقليم كتالونيا، أنه كان لديه ميول انتحارية.

وقالت المرأة الإسبانية التي اعتنقت الإسلام بعد لقاء زوجها، للمحققين.

إن زوجها كان مضطرباً للغاية ولم يكن يعرف كيفية مواءمة ذلك مع الدين الإسلامي.

ووصفت السلطات ما حدث بأنه “هجوم إرهابي”.

كما ذكرت صحيفة “لا فانغارديا” وغيرها من وسائل الإعلام، أن الجزائري أبلغ زوجته قبل شهرين أنه يشعر “بالعار”.

وأضافت أن أبلغته قبل أسبوعين بعزمها على الطلاق منه، وتشتبه في أنه كان يريد الانتحار.

من جهته، قال محامي المرأة، لوسائل الإعلام: إن “أوراق الطلاق وقعت الثلاثاء الماضي”، مستبعدا أي دوافع إرهابية.