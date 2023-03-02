زوجة الدولي المغربي أشرف حكيمي تبدأ إجراءات الطلاق

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن هبة عبوك زوجة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي بدأت بإجراءات الطلاق.

وتحقق النيابة الفرنسية في شكوى مقدمة من فتاة اتهمت حكيمي بالإغتصاب، بينما ينفي هو الأمر تماما.

وقال موقع “إل سييري ديجيتال” الإسباني، أن الممثلة الإسبانية وزوجها المغربي كانا يفكران بالانفصال منذ فترة.

وجاءت قصة الاغتصاب المزعومة لتسرع العملية أكثر، ودليل ذلك صمت عبوك التام بعدما تم اتهام زوجها بالاغتصاب.

وحسب الصحيفة، لم تحضر عبوك إلى حفل جوائز “الأفضل” يوم الاثنين عندما تم اختياره في تشكيلة العام 2022.

مشيرة إلى أن هبة عبوك، كانت تفكر بالانفصال عن اللاعب المغربي بسبب فارق العمر بينهما حيث أنها تكبره بـ10 سنوات. ووجهات نظرهما المختلفة تجاه الحياة العائلية وكذا العادات والتقاليد المختلفة.

ويلعب حكيمي مع باريس سان جيرمان منذ صيف 2021، كما كان عنصراً هاماً في حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة.