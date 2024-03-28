زوجة الرئيس الأمريكي تعتزم نشر كتاب عن “ويلو” قطة البيت الأبيض

من المقرر أن يتم نشر كتاب “Willow, the White House cat” في جوان المقبل. قبل أشهر قليلة من مواجهة الرئيس الأمريكي جو بايدن معركة سياسية مريرة من أجل إعادة انتخابه ضد دونالد ترامب.

سيكون لقطّة البيت الأبيض، ويلو، الحق في الحصول على كتاب لتحكي مغامراتها: كتبت السيدة الأولى جيل بايدن قصة للأطفال عن هذه القطة المرقطة.

وقالت جيل بايدن في بيان نشره الناشر سايمون اند شوستر: “بينما تنتقل ويلو من غرفة إلى أخرى. وتستكشف تاريخ منزلها الجديد، فإنها تتعرف بسرعة على جميع الأشخاص الرائعين”.

وقال الناشرون إن جيل بايدن شاركت في تأليف الكتاب مع المؤلفة أليسا ساتين كابوتشيلي. وأن كيت بيروب هي التي رسمت الرسوم التوضيحية.

ويتمتع البيت الأبيض بتقليد طويل من الحيوانات الأليفة، على الرغم من أن القطط نادرة. كان الكثير منها محور الطموحات الأدبية.

وكتبت السيدة الأولى هيلاري كلينتون وباربرا بوش كتباً عن حيواناتهما الأليفة.

وكان دونالد ترامب، سلف جو بايدن، أحد الرؤساء القلائل الذين لم يكن لديهم حيوانات أليفة.