زوجة الراحل “بومدين” تعبر عن تضامنها مع “مونجان” الممنوعة من زيارة زوجها المعتقل بالرباط

عبرت صباح اليوم السيدة أنسية بومدين أرملة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، عن تضامنها الكامل والمطلق مع السيدة “كلود مونجان” الأسفاري،

في إضرابها المفتوح عن الطعام الذي تخوضه بمقر بلدية إيڤري سور سين ضواحي العاصمة الفرنسية باريس منذ 18 أفريل الجاري،

احتجاجاً على الحظر الذي تفرضه عليها السلطات المغربية من دخول أراضي المغرب قصد زيارة زوجها المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل حالياً بسجن “القنيطرة” ضمن مجموعة أكديم إزيك النعمة الأسفاري.

وأكدت المحامية أنسية بومدين خلال زيارتها للسيدة مونجان الأسفاري ، أن قرار السلطات المغربية الرامي إلى منع المواطنة الفرنسية “مونجان” من زيارة ورؤية زوجها، يعد ظالماً وأمرا مخزيا،

وتعذيبا مزدوجا في حق الطرفين كلود مونجان وزوجها المعتقل السياسي “النعمة الأسفاري”، مبرزة أن هذا الأمر في نظر القانون يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للسجناء وعائلاتهم.

من جهة أخرى، أكدت زوجة الرئيس الجزائري الراحل المجاهد “هواري بومدين” في تصريح صحفي عقب الزيارة،

أن الدافع الأساسي من تواجدها اليوم إلى جانب السيدة “مونجان” الأسفاري هو الواجب الإنساني،

وكذلك تعبيراً منها كشخصية قانونية عن رفضها القاطع لهذا الإجراء التعسفي مهما كانت الجهة التي اتخذته.