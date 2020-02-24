زوجة السفير الأمريكي بالجزائر تدعم العميد في الداربي

أظهرت زوجة السفير الأمريكي بالجزائر، جون ديروشر، دعمها لنادي مولودية الجزائر، قبل لقاء الداربي العاصمي الذي سيجمع اليوم الإثنين المولودية، باتحاد العاصمة.

وظهرت زوجة السفير الأمريكي بالجزائر، في آخر إطلالاتها عبر مواقع التواصل بقميص ووشاح نادي مولودية الجزائر.

وعلقت زوجة السفير جون ديروشر، على هذه الصورة قائلة: “مولودية الجزائر هي فريقي المفضل في الجزائر، بالتوفيق في الداربي”.

يذكر أن السفير الأمريكي بالجزائر، وزوجته، سبق لهما حضور مباراة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة، بملعب “5 جويلية”.