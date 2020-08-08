زوجة السفير الأمريكي بالجزائر تهنئ العميد

هنأت كارين روز، زوجة السفير الأمريكي بالجزائر، فريق مولودية الجزائر، بمناسبة الذكر الـ99 لتأسيس النادي.

ونشرت كارين روز، عبر حسابها الخاص على “فايسبوك”، عبارات التهنئة لفريق مولودية الجزائر، بهذه المناسبة.

ومعروف على السفير الأمريكي بالجزائر، وزوجته، حبهم لرياضة كرة القدم، حيث سبق لهم حضور مباريات الداربي العامي، ونهائي كأس الجمهورية.

وكانت كارين روز، قد عبرت في العديد من المناسبات حبها لفريق مولودية الجزائر، بالنظر للشعبية الكبيرة التي يحظى بها، والأجواء الخيالية التي يصنعها أنصاره في كل مناسبة.