زوجة السفير الامريكي للجزائريين: الزموا منازلكم وفكروا في أهاليكم

دعت زوجة السفير الامريكي لدى الجزائر كارين روز, اليوم الاحد، الجزائريين الى التزام منازلهم، لتجنيب انفسهم وذويهم خطر الاصابه بفيروس كورونا.

وفي رسالة نشرتها على صفحتها بفيسبوك، قالت “أفتقدكم جميعاً وآمل أن يقوم كل فرد بدوره لوقف انتشار فيروس كورونا”.

وأضافت زوجة السفير الامريكي”ما زلت في الولايات المتحدة لكني أفكر فيكم وبكل شخص في الجزائر”.

ودعت كارين روز الجزائريين الى البقاء في المنزل، وعدم الخروج الا للضرورة القصوى.

كما طالبت الأشخاص الذين ينزلون الى الشارع من اجل قضاء احتياجاتهم او العمل على ترك مسافة مترين على الأقل بينه وبين الأشخاص الآخرين.

ونصحت زوجة السفير الامريكي بغسل الأسطح التي تتعرض للمس، مع غسل اليدين جيدًا عندما العودة إلى المنزل.

وأضافت كارين روز “أعلم أن هناك الكثير من الشباب الذين يعتقدون أنهم لن يصابوا بالفيروس، لكن الحقيقة عكس ذلك”.

واضافت “حتى إذا لم تكن قلقًا بشأن نفسك ، يمكنك نقل هذا الفيروس إلى أشخاص آخرين في عائلتك. المعرضين للخطر بشكل خاص هم كبار السن والأشخاص المرضى”.

واختتمت رسالتها “لذا أرجوك حتى لو لم تكن قلقًا بشأن نفسك ، فالرجاء أن تقلق بشأن عائلتك ومن تحب”.