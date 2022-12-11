زوجة الشيف الفلسطيني أبو جوليا تعلن عن خبر صادم

تصدّر اسم الشيف الفلسطيني “أبو جوليا” قوائم الأكثر رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية. وذلك بعد أن أعلنت زوجته انفصالهما.

وكتبت سماح سهيل، زوجة “أبو جوليا” عبر فيسبوك: “لا أحد ولا الحب يستحق أن تفقد نفسك من أجله. لقد عشت كل ذلك، رأيت كل ذلك، لقد نجوت من كل ذلك”.

وكانت سماح تشارك في إعداد الفيديوهات التي يطرحها الشيف الفلسطيني “أبو جوليا” على يويتوب. والذي يشتهر بمقولة “تعي دوقي يا مرتي”.

ولم يعلق “أبو جوليا” على خبر الانفصال حتى الآن، كما أن سماح سهيل لم تحذف صورهما معاً، واكتفت فقط بالإعلان.

أبو جوليا هو محمد خالد اسبيته البالغ 32 عاماً من مواليد قطاع غزة، ويعيش في المملكة المتحدة منذ 2017.

ويشتهر “أبو جوليا” بإعداد وصفات الطعام المختلفة ببساطة وطرافة وعفوية.