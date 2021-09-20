زوجة الفنان ترد على الإشاعاتُ.. صالح أوقروت يعالج ويتعافى

طمأنت المخرجة والمنتجة الجزائرية فاطمة بلحاج جمهور زوجها الممثل القدير صالح اوقروت عن صحته و قالت بأنه يعالج بطريقة طبيعية جدا ويتعافى باذن الله، مطلبة بالكف عن إطلاق الإشاعات حول حالته الصحية.

وحسب مصادر “النهار اون لاين” فإن الفنان الجزائري المحبوب يتلقى جرعات الدواء الكيمائي بطريقة عادية جدا.

وأكد ذات المصدر، إن أوقروت حي يرزق ويتعافى بمشيئة الله ، في ردها على الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

كما طلب مصدرنا من جمهور الفنان “الدعاء له بالشفاء التام والعاجل وأن يسترجع قواته ويعود إلى أحبائه في أقرب الآجال.”

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