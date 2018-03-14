زوجة المتسبب في حادث البليدة “تطلب السماح” من عائلات الضحايا

وجهت زوجة السائق المتسبب في حادث الدهس الذي وقع الثلاثاء، أمام إبتدائية وثانوية ببلدية بوقرة بولاية البليدة، رسالة لعائلات الضحايا.

وتأسفت زوجة السائق عن هذا الحادث الأليم، كما وجهت العزاء لعائلات الضحايا وطلبت منهم السماح

وتمنت الشفاء العاجل للأشخاص اللذين يرقدون في المستشفى.

وأوضحت زوجة السائق، أن زوجها ليس من عادته أن يفرط في استعمال السرعة، حيث أن الضغط الدموي والسكري أثرا عليه

وجعلاه يفقد السيطرة الأمر الذي أدى إلى ذلك الحادث.

وفي الختام طالبت زوجة السائق من عائلات الضحايا أن يتفهموا وضع زوجها ويسمحوا له.

للإشارة، قام أمس شخص ببلدية بوقرة بولاية البليدة، بدهس 14 شخصا من بينهم 4 موتى واثنين في حالة خطيرة ، في حين وصفت حالة الأخرين بالمتوسطة.