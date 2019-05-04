زوجة الملك المغربي تفاجئ الجميع بظهورها في مكان غير متوقع

بعد الأنباء الأخيرة المنتشرة، حول طلاق الملك المغربي محمد السادس، والأميرة سلمى، فاجأت الأخيرة الجميع، بظهورها في مكان غير متوقع.

حيث حضرت الأميرة سلمى، يوم الأربعاء، عرض فيلم ”Dumbp“ ، في سينما الأطلس، بالقرب من البرلمان المغربي، بعاصمة الرباط.

وجلست الأميرة سلمى، على مقعد رفقة عامة الناس، في القاعة العمومية.

ووفق موقع ”كود“، فإن الأميرة سلمى معجبة بالسينما، وتهتم بالفن وبالجانب الإنساني.

حيث ظهرت الأميرة سلمى في مدينة بني ملال، خلال زيارتها لمركز لعلاج السرطان تابع لمؤسسة ”لالة سلمى“، لعلاج السرطان، خلال شهر أفريل الماضي.

ولم يحظَ هذا الظهور المفاجئ للأميرة، بمتابعة إعلامية رسمية، كما هو متعارف عليه في الأنشطة الرسمية التي تقوم بها الأميرات والأمراء في المغرب.

وهو ما يجعل باب التكهنات مفتوحًا، حول الصفة التي باتت تحملها عقيلة الملك المغربي.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قد رفضَ التعليق على الأنباء المتداولة حول طلاق الاميرة.