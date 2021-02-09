زوجة الممثل التركي الشهير “كيفانش تاتليتوغ” تتلقى رسالة تهديد بالقتل: “زوجك سيموت.. لا مفر”

تلقت خبيرة الموضة التركية “باشاك ديزر” رسالة تهديد بقتل زوجها الممثل التركي الشهير كیفانش تاتلیتوغ، جاء فيها: “زوجك سيموت.. لا مفر”.

وزعم تاتلیتوغ أن هذا الشخص قد سبق وهدده بالقتل، وعلى الرغم من تحريكه دعوى قضائية ضده، إلا أنه لم يلتفت لذلك واستمر بتهديده.

وكانت المحكمة قد أمرت شخصا يدعى سنان ألتينتاش وهو صاحب رسالة التهديد، بألا يلقي أي كلمات أو سلوكيات تهديدية ضد كیفانش تاتلیتوغ وزوجته.

إلا أن الثنائي يطالب في الدعوى القضائية الجديدة طالب بحبس صاحب رسالة التهديد ألتينتاش.

ففي الوقت الذي تستمر فيه القضية الجنائية ضده المهدد، تقدم كيفانش تاتليتوغ وزوجته بطلب إلى المحكمة مرة أخرى بدعوى.

وأدرج الممثل التركي الشهير في التماسه أنه تجاهل القرار التحذيري، وأرسل سنان ألتينتاش رسالة إلى زوجته كتب فيها: “زوجك سيموت.. لا مفر”.

وكان سنان ألتينتاش قد سبق وأن هدد الممثلة التركیة الشابة هازار إیرجوتشلو بالقتل أيضا.

وأفاد بیان الدفاع المقدم إلى محكمة الأسرة في إسطنبول أنه وفي اتصالات مستمرة من سنان ألتنتاش، زعم أن هازار إیرجوتشلو تكون حبیبته، وأن كیفانش تاتلیتوغ وزوجته قد قاما بتخریب هذه العلاقة.