زوجة النجم “صويلح” تنشر صورة معه من المستشفى وتطلب الدعاء له

نشرت الممثلة والمنتجة السينمائية فاطمة بلحاج، صورة جديدة جمعتها مع زوجها النجم صالح اوقروت، والذي يتواجد في مستشفى بباريس.وشاركت بلحاج، الصورة مع جمهورها على صفحتها بفايسبوك، طالبة منهم الدعاء لزوجها بالشفاء.

وكتبت فطيمة بلحاج: “اللهم أنت الشافي والمعافي لا شفاء إلا شفاؤك ولا دواء إلا دواؤك. اشفي اللهم عبدك ‫صالح وجميع مرضانا شفاء لا يغادر سقما”.وسافر الفنان المحبوب صالح أوڨروت المعروف بـ”صويلح“، إلى فرنسا قبل شهر من الآن، لمباشرة العلاج من الأورام السرطانیة في فرنسا.

وكان إبراهيم إربن، إبن زوجة الفنان صالح أوقروت، قد كشف عن إجراء الأخير عملية جراحية.وطمأن الجزائريين على صحته، كما شكر كل من راسله.ووجه صويلح رسالة للجزائريين ومحبيه بالدعاء له بالشفاء.