زوجة تمنحني الأولاد سأجعلها خير متاعي في الدنيا وخير زاد

الرقم السري :

136113

إطار يسعى لإعمار الدار مع زوجة تقية

أخذت من الدنيا ما أخذته ولم أكن يوما متوقعا. أنني سأخيب في تحقيق أجمل حلم يراود أي رجل في الدنيا وهو تحقيق حلم الأبوة. صحيح أنني إطار مرموق وأنا أعتلي منصبا عاليا إلا أنني لست سعيدا بعد أن بلغت من العمر. ما بلغته وقد وجدت نفسي وحيدا من دون مؤنس في الدنيا. راض أنا بقضاء الله لكن الحلم يدغدغ أحاسيسي بالقدر الذي لا يمكن لأي كان تصوره.

هذا الأمر الذي جعلني أبحث لتحقيق مأربي خاصة وأن زوجتي هي التي لا تنجب. فناشدت القائمات على مركز الأثير ليمنحوني أملا لأجد زوجة تتجدد بها أواصر حياة كاد الذبول أن يعتريها. فاقترحوا علي فكرة تقديم إعلان و كان الأمر كذلك.

أنا رجل من ولاية سطيف، ابلغ من العمر54سنة، إطار في مؤسسة وطنية و مسؤول عن قطاع حساس. متزوج كما أسلفت الذكر و ليس لي أبناء، لي بيت و أضمن السكن المستقل لمن تقبل بمبدأ التعدد.

أناشد واحدة من بنات بلدي، من ولايات الشرق أو الوسط، سنها لا يتجاوز42سنة. عزباء كانت أو مطلقة أو أرملة بدون أولاد، أعدها أنني سأكون لها نعم السند و رفيقا طيبا على طول الدرب. فلا تبخلي عليّ بحلم تحقيقنه لي فأجعلك تحيين و كأنك في جنة.

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الرقم السري :

136042

تاجر ميسور الحال.. يضمن لك الود والاحترام

شاب من منطقة القبائل، يبلغ من العمر 32 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج، كما يمارس حرفة النجارة في ورشته الخاصة. ويملك مسكن خاص، وسيم وأشقر، صاحب سيرة طيبة، ونيته في الارتباط كبيرة.

يبحث إنسانة شريفة تعاشره بالمعروف لأن يحسن إليها وتحسن إليه، تحت سقف الحلال، يريدها قبائلية. سنها أقل من 30 سنة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، شرطه أن تكون عزباء ومقبولة الشكل.

الرقم السري :

136043

شرطه الوفاء والنية الخالصة.. وتحصيل الوئام ومحبة عالية

إلى ولاية تيارت الآن، نعرفكم على شاب غايته الزواج، يبلغ من العمر 44 عاما. يمارس مهنة التجارة وهو مقيم مع الأهل، مطلق بدون أولاد، رجل صادق ونقي السريرة. اتصل بنا ومنتهى أمله أن يعثر على زوجة تقية يبني إلى جانبها أسرته. يرتبط بها في الحلال وعلى سنه الله ونبيه خير المرسلين، تكون مقبولة الشكل، سنها أقل من 40 سنة. لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد، من أي منطقة من البلاد.

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