زوجة ثانية تمنحني الذرية أكفل لها حياة هنية

ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن. هذه الحكمة التي تنطبق عليّ انا تحديدا فبعد أن أفنيت سنوات عمري في التحصيل العلمي، وبعد أن كافحت إلى غاية أن وصلت إلى المركز الذي أنا فيه حاليا، وجدت نفسي و قد فشلت في بلوغ أبسط وأجمل حلم و هو الأبوة، فزواجي للأسف لم يثمر على أبناء يحملون إسمي و يدخلونني عالم السكينة و الإرتياح.

هذا الأمر الذي جعلني أبحث لتحقيق مأربي خاصة و أن زوجتي هي التي لا تنجب، فناشدت القائمات على مركز الأثير ليمنحوني أملا تتجدد به أواصر حياة كاد الذبول أن يعتريها، فإقترحوا علي فكرة تقديم إعلان و كان الأمر كذلك.

أنا رجل من ولاية سطيف، ابلغ من العمر54سنة، إطار في مؤسسة وطنية و مسؤول عن قطاع حساس، متزوج كما أسلفت الذكر و ليس لي أبناء، لي بيت و أضمن السكن المستقل لمن تقبل بمبدأ التعدد.

أناشد واحدة من بنات بلدي، من ولايات الشرق أو الوسط، سنها لا يتجاوز42سنة، عزباء كانت أو مطلقة أو أرملة بدون أولاد، أعدها أنني سأكون لها نعم السند و رفيقا طيبا على طول الدرب، فلا تبخلي عليّ بحلم تحقيقنه لي فأجعلك تحيين و كأنك في جنة.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135779

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