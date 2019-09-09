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زوجة حاتم عمور تعلن إصابتها بالسرطان من خلال صورة حليقة الرأس

فن وثقافة
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زوجة حاتم عمور تعلن إصابتها بالسرطان من خلال صورة حليقة الرأس
بقلم نادية بن طاهر

فاجأت زوجة النجم المغربي، حاتم عمور، “هند التازي”، الجمهور، اليوم الإثنين، بنشرها لصورة لها حليقة الرأس، تعلن فيها عن إصابتها بمرض السرطان.

وأرفقت زوجة الفنان المغربي، صورتها، بكلمات قوية، جاء فيها: “لدي السرطان، وماذا بعد.. الحمد لله أحافظ على المزاج والطاقة الأيجابية والإبتسامة”.

وتابعت هند التازي، والتي تشغل منصب مديرة أعمال زوجها: “شكرا لزوجي ولعائلتي ولأصدقائي لوقوفهم بجانبي.. أحبكم”.

وتفعل المئات مع صورة زوجة حاتم عمور، وتمنوا لها الشفاء العاجل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=697601

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