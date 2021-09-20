زوجة حزيم تكشف تطورات حالته الصحية بعد خُضوعه لجراحة مستعجلة

كشفت زوجة الفنان الجزائري القدير محمد حزيم، في مكالمة مع تلفزيون “النهار”، اليوم الإثنين، آخر تفاصيل تطورات حالته الصحية.

وأكدت زوجة الفنان، أن حالته مستقرة وهو متواجد حاليا في مستشفى سيدي بلعباس.

وأوردت ذات المتحدثة: “أجرى حزيم عملية جراحية أمس الأحد وحالته مستقرة.. كنت أتمنى أن يتم نقله إللا المستشفى العسكري بوهران، لكن الأطباء منعوا ذلك، كون حالته الصحية لا تسمح بذلك…”

وأجرى الفنان الكوميدي القدير، محمد حزيم، أمس الأحد، عملية جراحية بمستشفى سيدي بلعباس وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عجلت بنقله إلى مستشفى عبد القادر حساني في سيدي بلعباس.

وحسب مصادر النهار، فإن الفنان حزيم غادر غرفة العمليات وحالته الصحية بدأت بالتحسن تدريجيا بانتظار تعافيه نهائيا.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb