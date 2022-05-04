زوجة حزيم تكشف وصيته قبل الوفاة

كشفت خالدية زوجة الفنان الراحل محمد حزيم، عن أخر وصية له قبل وفاته اليوم الاربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت زوجة حزيم في اتصال لتلفزيون النهار وهي تبكي بحرقة على موت زوجها:”كنت طامعة باش نديه للخارج للعلاج لكن مات مورايا وانا في العاصمة.”

وأضافت:”قالي ماتخلينيش وحدي وتروحي تشوفي الاولاد نهار العيد..اذن ماخرجتش وبقيت معاه”.

وتابعت:” عندما كان حيا أوصاني بأن أدفنه في وهران بجوار ولديه.”

وأكدت خالدية التي بقيت مع زوجها لمدة أشهر، أن حزيم كان يمر بوضعية صحية حرجة في الأونة الأخيرة قبل وفاته.

وأردفت:” قلبو كان ضعيف..وكان محتاج لزراعة قلب آخر، وكان من المقرر أن ينقل غدا الى بلجيكا للعلاج لكن لحق الأجل”.

وانتقل إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، الفنان والممثل صانع البهجة محمد حزيم البالغ من العمر 70 عاما. بالمستشفى العسكري الجهوي لوهران بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بقصور كلوي

الراحل محمد حزيم ممثل جزائري من الفنانين البارزين في مجال الفن. وارتبط اسم محمد حزيم مع فرقة بلا حدود، التي اشتهرت بتمثيلياتها الفكاهية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

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