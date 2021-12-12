الرقم السري :

136126

زوجة ذات أخلاق لقبائلي في الستين

لن أكون متشكيا لما ألمّ بي من أسى، بقدرما أنا أريد أن أبدأ من جديد. وما سني إلا رقم فرغبتي في أن أحيا السعادة لا يضاهيه أي رغبة. فأنا وحيد بعد طلاقي في بيتي أداعب ذكريات باتت من الماضي ولم يعد لها وجود. إلا أن يقيني بأن القادم أحلى هو ما دفعني لأن أتواصل مع مركز الأثير.

أنا رجل من ولاية بومرداس، أبلغ من العمر 65 عام، مطلق ببنت باتت منشغلة بحياتها أمورها. أطمح للاستقرار إلى جانب من يمكنها تفهم حالتي النفسية، فأنا والحمد لله أتدبر أموري المادية بطريقة جيدة. حيث أنني موظف مستقر في قطاع الصحة، وأبدو اصغر بكثير من سني. لدرجة أن كل من يراني يرجح أنني في ريعان الشباب.

أريد أن أتعرف على امرأة قصد الزواج، تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري أو العاصمة تحديديا. سنها من 48 إلى 55 سنة، اقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. لا أمانع إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، واعد بدراسة كل الاقتراحات.

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الرقم السري :

136081

قبائلي أرمل يبحث عن زوجة ذات أصل

بقلب مؤمن رضيت بما كتبه الله لي. وتحديت اليأس الذي في مرحلة ما تسلل إلى صدري فكاد أن يطبق عليّ وأرفع الراية البيضاء. لكن الحمد لله الذي نجاني من الانهزام، وجعلني أبصر الأمل في مستقبل بإذن الله أجمل. لهذا قررت أن أجعل لحياتي معنى وأبحث عن امرأة تكون لي خير متاع في الدنيا، وتساعدني لأشق طريقي المستقيم. وأتحصن من الفتن التي تقودنا للمعصية، فهل من زوجة تقية تكون لي شريكة لما تبقى؟

أنا رجل قبائلي الأصل، في العقد الخامس من عمري، أرمل ولي أولاد هم أعز ما أملك، أمارس مهنة المقاولة. ولدي مسكن خاص، أحوالي المادية مرتاحة والحمد لله، أبحث عن زوجة صالحة ترعاني وتسهر على راحتي. امرأة غايتها الستر وتتمنى الارتباط برجل شهم، لا أشترط فيها إلا التفهم والتدين، لا يهمني من أي منطقة تكون. سنها لا يتجاوز 50 سنة، أقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد، وشرطي أن تكون ماكثة في البيت.

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