زوجة رئيس إتحادية السباحة تهدد مدير المسبح الأولمبي بالطرد!!

شهد المسبح الأولمبي، واقعة فريدة، عندما قامت زوجة، حكيم بوغدو “رئيس إتحادية السباحة” بتهديد مُدير المسبح الأولمبي، بطرده من منصبه.

وحسب ما أكده ، مُدير المسبح، براهيم بوضياف، فإن حرم بوغدو، والتي تشتغل طبيبة مع إتحاد العاصمة “خلطتها” لسبب ساذج.

وصرح لـ”النهار” قائلا :”عون الأمن طلب من السيدة بوغدو أن تدخل من الباب المُخصص لفريقها ولكنها قابلته بالرفض وهددت الجميع”.

وأشار أيضا بأن، حكيم بوغدو، توعد الجميع أيضا، لعدم تقبله المعاملة غير اللائقة التي تعرضت لها زوجته “حسب وجهة نظره”.

وأوضح، بوضياف في الأخير بأنه رفع تقريرا بشأن القضية وهو لدى وزارة الشباب والرياضة للقيام بالإجرءات اللازمة.