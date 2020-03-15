زوجة رئيس وزراء إسبانيا تنضم لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

أعلنت الحكومة الإسبانية، مساء أمس السبت، أن ماريا بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، مصابة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للحكومة: “أعطت الفحوصات الطبية، التي خضع لها خلال الساعات الماضية في قصر مونكلوا (مقر رئيس الوزراء) أشخاص مقربون من رئيس الوزراء، نتائج إيجابية خاصة بحالة زوجته”.

وشدد البيان على أنّ كلًا من غوميز وسانشيز “بخير”، موضحًا أنّ “كليهما لا يزالان في قصر مونكلوا، ويتابعان بإستمرار الإجراءات الوقائية التي حددتها السلطات الصحية”.

وتم إجراء الفحص الخاص بالفيروس لدى كل أعضاء الحكومة الإسبانية بعد رصد الإصابة بهذه السلالة لدى وزيرة مساواة الحقوق، إيرينا مونتيرو.

وكشفت هذه الفحوصات عن إصابة كذلك وزيرة وحدة الأراضي والخدمات الحكومية، كارولينا دورياس.

وتعتبر إسبانيا ثاني أكبر بؤرة لانتشار النوع الجديد لفيروس كورونا في أوروبا بعد إيطاليا، حيث سجلت في البلاد، حتى صباح الأحد، 6391 إصابة، بينها 196 حالة وفاة.