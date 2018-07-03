زوجة رونار تُجبره على الإلتحاق بهذا المنتخب !!

دخل المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار مُفكرة المنتخب السنغالي لتعويض المدرب أليو سيسي الذي لم يستطع قيادة أسود التيرانغا للدور الثاني من المونديال.

حيث كشفت وسائل إعلام سنغالية عن رغبة الإتحاد السنغالي في التعاقد مع الثعلب مُستغلا رغبته في الرحيل عن أسود الأطلس بعد نهاية المونديال.

وأضافت وسائل الإعلام السنغالية أن الإتحاد المحلي يُحاول إستغلال إرتباط التقني الفرنسي مع فتاة سنغالية وتردده بكثرة على السنغال من أجل إقناعه بقبول العرض.

وتُحاول زوجة رونار التي تُدعى فيفيان دييي إقناع زوجها بترك المنتخب المغربي والإشراف على زملاء ساديو ماني.