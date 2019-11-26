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زوجة ساني تهاجم ريتا محرز لهذا السبب !

الرياضة
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زوجة ساني تهاجم ريتا محرز لهذا السبب !
بقلم النهار أونلاين

يعيش فريق مانشستر سيتي أزمة حقيقية في المنصة الشرفية الخاصة بزوجات اللاعبين، بسبب شجار لفظي بين زوجة رياض محرز وزوجة اللاعب الألماني لوروا ساني.

وأكدت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية أن التيار لا يمر بين الحسناء الهندية “ريتا جوهال” والألمانية “كانديس بروك” بسبب شجار عنيف على الواتساب.

وتبادل الطرفان العديد من الشتائم والعبارات الذنيئة ماشكل العديد من التكتلات بين زوجات لاعبي السيتي على شبكة التواصل الإجتماعي واتساب بين مؤيدين لريتا محرز، و”كانديس بروك”.

وإلتزمت زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز بطلب حراسة شخصية خلال إحتفالات الكريسميس خوفا من إعتداء زوجة ساني عليها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=731916

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