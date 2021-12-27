خدمتكم هي عملتنا والإرتقاء بما تريدونه هو هدفنا. السبب الذي دفعنا لأن نخلق هذا الركن الذي يحمل بين طياته رغبتكم في الإرتباط والحلال. ركن خصصناه اليوم لعزاب من الشرق يبحثون عن زوجة ورفيقة للدرب. حتى نسمو بكم ويجد كل منكم ضالته في إنسانة يمنحها الأمل فتهديه السكينة.

الرقم السري :

136222

زوجة صالحة تسندني في السراء والضراء

نحطّ الرحال هذه المرة بمدينة معروفة بطيبة أهلها. من ولاية سوق أهراس ستكون البداية، لنعرفكم على شاب يرغب في الحلال. يشغل منصب عون أمن في مؤسسة بترولية بإحدى ولايتنا جنوبنا الجميل، أعزب لم يسبق له الزواج، مقيم مع الأهل. يرى أن أهم ما قد يبعث الاستقرار في حياته الأسرة والارتباط مع زوجة صالحة ومخلصة. تدعم زوجها وتسنده في الضراء قبل السراء.

يريد صاحب محطتنا الأولى في هذا الركن التعرف على امرأة صادقة ومحترمة. شرطه أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتعدى 38 سنة، أكثر ما يهمه أن تكون عزباء. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136223

ملتزم ذو خصال لا همّ له سوى الإستقرار في الحلال مع زوجة صالحة

من ولاية باتنة ستكون ثاني محطة لنا في هذا الركن، مع شاب يبلغ من العمر 33 سنة، أعزب. موظف مستقر في مؤسسة خاصة، يقيم مع الوالدين، يشهد الجميع على أنه على خلق كبير والتزام أكبر. يتمنى صاحب ندائنا هذا الاقتران مع امرأة تقية حسنة الأخلاق، طيبة القلب ومتواضعة، وتكون صادقة ومحترمة، من ولايات الشرق خاصة: باتنة، تبسة وقالمة، أو من إحدى ولايات الغرب الجزائري، شرطه الوحيد أن تكون عزباء، وحبذا لو كانت موظفة في سلك التعليم أو ماكثة في البيت، يريدها من أسرة محافظة وعلى قدر من الجمال سنها أقل من 30 سنة.

الرقم السري :

136224

من تكون لصاحب هذا العرض زوجة طيبة يشق إلى جانبها الطريق

أخيرا وليس بآخر نعرفكم على شاب أبدى خالص نيته في الإرتباط، عدنا من خلال إعلانه إلى ولاية سوق أهراس. شاب في الربيع الـ33من عمره، أعزب، وهو موظف مستقر، لديه سكن في طور الإنجاز.

يود صاحب إعلاننا هذا أن يكون له حظ ونصيب، مع بنت طيبة اصيلة تضفي على حياته رونقا وجمالا. يريدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز 28 سنة، أكثر ما يتمناه أن تكون عزباء. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وأكثر ما يحرص عليه، أن صاحبة النصيب ستحظى بحب ووفاء كبيرين.

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