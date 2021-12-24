عقدوا العزم أن يبدأوا من جديد، وأن يحيوا الحلم الأكيد بأن يسعدوا بالإستقرار بعد أن يجدوا لأرواحهم روحا تعانقها. أخذنا بأيديهم وسعدنا أن نخصص لهم هذا الركن الذي سيأخذ بهم إلى بر الأمان.

الرقم السري :

136207

زوجة صالحة تهديني الإستقرار أجعلها الأسعد على الإطلاق

وبعد تجربة طلاق قاسية جدا مررت بها، قررت أن أتغلب على جراح الماضي. ومن أن أجد لي روحا اسكن إليها وتسكن إليّ زوجة صالحة أبدأ معها من جديد. وأمضي معها قدما في رحاب السعادة، أنا رجل في الخمسين من عمري من ولاية تلمسان، مطلق أنا بدون أولاد. صريح ومحترم، موظف ومقتدر ماديا ، كما لدي سكن خاص، ولا ينقصني سوى الشريكة التي ستكون أمانة في عنقي. وتتحقق إلى جانبها راحة بالي، أريد أن أحيا لأحقق حلم الأبوة مع شابة لا تهمنّي ولايتها. سنها لا يتجاوز 35 سنة، لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، ولها عليّ العهد بالوفاء إلى الممات.

الرقم السري :

136208

مسيلي أصيل يعدك بالوفاء والإخلاص وحياة الرخاء

أنا رجل من ولاية المسيلة، في خريفي الخمسين، مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، متقاعد من سلك التعليم. أعلن على الرحب والسعة رغبتي في تجديد حياتي علني أجد إنسانة متفهمة حنونة تكون لي نعم السند في الحياة. تبعث في قلبي الصبر و المحبة، إنسانة قادرة على إحتوائي وتقديري فنكمل معا حياتنا تحت لواء العبادات والطاعات. أفضلها من إحدى ولايات الشرق او الوسط، سنها لا يتعدى 55 سنة، أقبلها ماكثة في البيت. كما لا أمانع إن كانت موظفة أو متقاعدة، ولا يهمني إن كانت مطلقة أو ماكثة في البيت.

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الرقم السري :

136059

تتمنى حياة بسيطة.. يسودها الود والطمانينة والاستقرار

امرأة من العاصمة، صاحبة قلب كبير، تحمل فيه كل الخير، طموحة ونالت من الدنيا بفضل الله نجاحا متميزا. تألق بأخلاقها وعفتها، وتميزت بعملها ومثابرتها، كما أنها تبلغ من العمر 44 سنة، تعمل كإطار تجاري في مؤسسة خاصة. عازبة لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل جم يسر الناظرين، ومتوسطة القامة.

تتمنى الزواج برجل محترم يكون لها خير رفيق، يحبها ويعاشرها بالمعروف، وتعد أن تكون له خير متاع في الدنيا. تفضل أن يكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنه أقل من 55 سنة. لا يهم إن كان أرمل أو مطلق، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص، يكون ذو أخلاق ومتقي يخاف الله.

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