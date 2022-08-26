الرقم السري :

138321

صاحب الحظ والسعادة لإبنة ورقلة الجادة

جزيل الشكر والإمتنان لهذه السانحة التّي فتحت لي الأفاق وجعلتني على أهبة تحقيق أملي في الظفر بزوج يليق بي. ويخدم تطلعاتي وكياني كأنثى مسؤولة، وأكون له زوجة طيبة. حيث أنني لا أريد سوى أن ابني مستقبلي إلى جانب إنسان صادق محترم وجميل الأخلاق يأخذ بيدي. فقررت أن أغتنم فرصة وجود هذا المنبر، وطرقت أبواب صفحة أدم وحواء، ورجائي أن أجد صاحب الحظ والسعادة.

أنا شابة في ال43 من عمري، ابنة الجنوب الجزائري الكبير، وبالتحديد من ولاية ورقلة، عزباء. أحظى بحب كل من حولي وتقديرهم، جميلة ومحترمة بشهادة الجميع، سيدة بيت من الطراز الرفيع، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

أريد أن يكون لي نصيب مع إنسان متفهم وطيب، يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري أو حتى من الجنوب. سنه لا يتجاوز 50 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين. ولا شرط لي سوى أن يكون صاحب النصيب موظفا مستقرا

الرقم السري :

138322

من يفوز بقبائلية رأس مالها الشرف والعفة؟

من إحدى مناطق الوسط، خاطبتنا شابة في ال33من عمرها، ذات جمال وزادتها الأخلاق بهاءا، بيضاء البشرة، متوسطة القامة. مسؤولة وذات شرف وهمة، صاحبة إعلاننا الأول في هذا الركن. من أن تكون إنطلاقتها في تحقيق المراد على يد مركز الأثير وتحديدا صفحة أدم وحواء. فأخبرتنا بمجمل شروطها التي لا تعدو إلاّ أن تكون بسيطة ومعقولة. فهي لا تريد من النصيب سوى أن يلاقيها برجل متفهم ومسؤول من العاصمة أو بومرداس. سنه ما بين 36و43سنة، شرطها أن يكون موظفا مستقرا، تتعاون معه في حياة تريدها مستقرة وتكون له زوجة صالحة. تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد.صاحبة إعلاننا هذا تعول على جدية المتصلين، وهي سترد على كل المكالمات.

الرقم السري :

138323

زوجة صالحة لمن يقدر المسؤولية

طرقت أبواب ربيعها الخامس والثلاثين. نهلت من العلم ما يكفيها لأن تكون مربية أجيال تمتهن بضمير الرسالة التي أنيبت إليها. لا يمكنها أن تنكر فضل الرجل و دوره في حياة المرأة وهي تعلن عن رغبتها من خلال هذا الإعلان. أن تحيا معه الند للند في المسؤوليات وأعباء الحياة. هي شابة ذات أصول قبائلية، في العقد الثالث من عمرها. عزباء، وتشغل منصب أستاذة في التعليم.

قررت أن أكون من خلال مركز الأثير للإصغاء لشريك العمر باحثة، لا يهمها إلا أن يكون متقيا. من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز ال45 من عمره. أكثر ما يهمها أن يكون له مصدر رزق و أن يكون له بيت مستقل. تريده أعزبا كما تقبله مطلقا أو أرملا لكن بدون أولاد.

الرقم السري :

138324

غايتها الحلال وإعمار الدار ونيتها الإستقرار

من ولاية المدية،أبت إحدى من إتّخذن مهنة تربية الأجيال رسالة إلا أن يكون لها بصمة وحضور في منبرنا. إمرأة تبلغ من العمر 45 سنة، محترمة صاحبة أخلاق وروح طيبة، تمارس مهنة التعليم، وهي عزباء. جميلة القلب والمحيا، كما أنها مدبرة جيدة لأمور البيت.

إلتمسنا ممن وثقت فينا وعولت أن يكون مركزنا هو الفيصل في حياتها رغبة كبيرة في الاستقرار في رحاب الحلال. إلى جانب رجل صالح صادق يأخذها على أكف الراحة ويحملها إلى دنيا الطمأنينة والوقار. رجل لا يهمها فيه سوى أن يحتويها بالحب والحنان، تفضله من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلق أو أرمل بطفل أو طفلين. وشرطها أن يكون موظفا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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