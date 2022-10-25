الرقم السري :

138550

زوجة طيبة تقية تقبل أن تكون في حياتي الثانية

من الغرب الجزائري تحديدا من ولاية الشلف، إرتأينا أن تكون البداية. لنقترح عليكن قارئاتنا الوفيات عرضا لرجل في ال 48 من عمره، متزوج و أب لأولاد بالغين . هو تاجر ميسور ومقتدر ماديا والحمد لله، وبإمكانه توفير سكن خاص لمن تقبل أن تحلّ في حياته زوجة طيبة ثانية. بقبول الزوجة الأولى وتحت لواء العدل والمساواة.

منتهى أمل صاحب إعلاننا الأول من خلال هذا المنبر أن يجد من بين قارئاتنا الوفيات. من ترضى أن تكمل حياتها إلى جانبه تحت كنف المودة والإحتواء. يريدها من إحدى ولايات الوسط، سنها من 30 إلى 48 سنة. شرطه أن تكون ماكثة بالبيت ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، ترسو معه على برّ الأمان.

الرقم السري :

138551

إبن الأوراس سيكون لك نعم الزوج و الصدر الحنون

من باتنة عاصمة الأوراس، تواصل معنا رجل غاية في الاحترام واللباقة،صاحب محطتنا الثانية يبلغ من العمر 42 سنة، كُتب عليه الطلاق ولديه طفلين تحت رعاية الزوجة،يمارس التجارة وأموره المادية محترمة، ولديه سكن خاص يريد أن يحيي الأمل في قلبه من جديد مع إنسانة تحسسه بوجوده وتكون له نعم السند.

أكبر رغبة لصاحب إعلاننا هذا الاقتران تحت ظل الحلال ،إلى جانب زوجة تهديه المودة والحنان . شرطه الوحيد أن تكون من ولايات الشرق أو الوسط الجزائري، سنها لا يتعدى 40 سنة. لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد يكون له نعم الأب والصدر الحنون ويكفله إلى يوم الدين.

الرقم السري :

138552

تحت سقف الحلال أريد أن أعمر الدار

بخالص النية وروح مفعمة بالامل واليقين بفضل الله، اتصل بنا رجل عاصمي ينوي إعمار الدار . صاحب الشأن في هذا المقام أعزب لم يسبق له الارتباط بسبب بعض الظروف، مضى من عمره 58 عام. ناجح جدا في عمله كمقاول، ولديه مسكن خاص يريد أن يتوج عليه زوجة تستحق كل الخير. يبدوا أقل من سنه بكثير، ويتمتّع بموفور الصحة والحمد لله.

يبحث صاحب أخر إعلان لنا من هذا المنبر عن زوجة متفهمة وحنون، يكمل إلى جانبها المشوار. زوجة تريحه من روتين قاتل ووحدة مؤذية. أكثر ما يريده صاحب إعلاننا أن تكون صاحبة النصيب من العاصمة والولايات المجاورة لها. سنها لا يتعدى 50 سنة، لا يهمه وضعها الاجتماعي، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت. فقط يتوسّم أن تكون ذات أصل طيب، وأخلاق حسنة، يعيش معها تحت سقف الاحترام والمحبة إلى الأبد.

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