زوجة ظالمة منعتنا من زيارة والدي المريض على فراش الموت!

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد..

أشعر وكأن الأغلال تقيّدني، أرغب في الصراخ لكي أتخلص من هذا الغيظ الذي يكتم أنفاسي بسبب زوجة أبي الظالمة القاسية، التي فاقت تصرفاتها الطائشة وغير المسؤولة كل الحدود؛ لأنها لا تراعي علاقتنا بوالدي، زد على ذلك، فقد منعتنا من زيارته، رغم مرضه وسوء حالته!

لقد كان والدي يتلقى العلاج في المستشفى، وكانت أثناء كل زيارة تطالبني بالمغادرة حتى لا نرهقه، في الوقت الذي تعجّ الغرفة بأهلها وأحبابها وكل معارفها، وحتى لا نسبب الإحراج لوالدنا، كنا نفعل مجبرين، وذات صباح ذهبت كالعادة إلى زيارته، فتفاجأت بعدم وجود والدي في غرفته المعهودة، حسبت أن مكروها قد أصابه، لكنني علمت بعد الاستفسار أن زوجته طلبت خروجه ووقّعت تعهدا بذلك، علما أن حالته لا تزال في حاجة إلى المتابعة الطبية. لم أشأ التصرف بمفردي، فاتصلت بإخوتي وأخواتي وحددنا معا الذهاب إليه، لكنها رفضت أن تستقبلنا، وقالت إنها فعلت ذلك حتى تبعده عنا؛ لأن وجودنا يؤزّم حالته، علما أننا حاولنا كثيرا وفي مرات عديدة ومواقيت مختلفة، إلا أنها لا تزال متشبثة بموقفها، ونخشى أن يفارق والدنا الحياة ولا نملأ أعيننا برؤيته.

لقد فكرنا كثيرا ولم نجد حلا إلا أن يغيّر الله ما في قلب هذه المرأة الظالمة؛ فهل يعقل أن نقتحم بيت والدي بالقوة مثلما اقترح أحد إخوتي ونخرجه من هنالك لكي نعتني به على أكمل وجه، أم في هذا التصرف تناقض مع الأخلاق وتجاوز على حرمة بيته؟ أشيروا علينا أرجوكم فنحن في أمس الحاجة إلى ذلك.