زوجة ماكرون تضعه في موقف محرج مجددا

أثارت بريجيت ماكرون سيدة فرنسا الأولى الجدل مجدداً برفضها قبول يد زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون. أثناء نزولهما من الطائرة الرئاسية لدى وصولهما إلى بريطانيا في زيارة رسمية.

وأظهرت المشاهد خروج الرئيس الفرنسي أولًا من الطائرة، الذي مد يده لمساعدة زوجته إلا أنها تجاهلته تماماً. ما دفع ماكرون لسحب يده بسرعة والإلتفات لتحية الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون الذين كانا في استقبالهما.

وتداول نشطاء مقطعا مصورا لماكرون وهو ينزل من الطائرة لحظة الوصول إلى العاصمة البريطانية، لندن. ثم يمد يده ليساعد زوجته لكنها تتجاهله.

وكانت بريجيت قد أحرجت في وقت سابق زوجها عندما صفعته في وجهه وصف لدى وصولهما إلى مطار نوي باي في العاصمة الفيتنامية، هانوي، في لقطة أثارت جدلا أعلاميا كبير حينها.

للإشارة، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقوم بزيارة دولة لبريطانيا تستمر ثلاثة أيام. حيث استقبله الملك تشارلز الثالث قبل قمة مرتقبة مع رئيس الوزراء كير ستارمر تركز على ملفات الهجرة والدفاع.

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