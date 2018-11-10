زوجة محرز تكشف “أسوأ عيوبه”!

إعتبرت “ريتا جوهال”، زوجة الدولي الجزائري، رياض محرز، بأنه شخصية رائعة في الحياة اليومية، وهذا في تصريحات لجريدة “الصن” البريطانية.

وأشارت “ريتا” بأن شريك حياتها، لديه عيب واحد ألا وهو :”أنه يعشق كرة القدم كثيرا، ولدرجة لايمُكن لأي كان تصورها”.

وإستحضرت صاحب الأصول الهندية، الصعوبات التي وجدتها، عندما وقع “إبن سارسال” مع “السيتي” لعدم رغبتها في التواجد والعيش بمدينة “مانشستر”.

وقالت :”الآن عندما أخرج للتسوق مع رياض، أجد صعوبة كبيرة، كونه نجما، والجميع يقوم بالإلتفاف حولنا لأخذ صور تذكارية معنا”.