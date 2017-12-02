زوجة محرز ممثلة في “ديزني”!!

لفتت زوجة الدولي الجزائري، رياض محرز، “ريتا” الأنظار بكونها تُراقب جميع تحركاته ولكن بخفة ظل وإبتسامة دائمة، دون الضغط عليه.

وأشار الإعلامي الإنجليزي “يان هيربيرت”، بأن “ريتا” وخلال حوار زوجها مع “الدايلي مايل” كانت تتابع كل شيء بالتفصيل وعن قُرب.

وأوضح بأن الإنجليزية ذات الأصول الهندية، كانت من أهم أسباب بقاء “إبن سارسال” طويلا في إنجلترا، بعدما تعرف عليها سنة2014.

وكشفت “ريتا” لأول مرة عن مهنتها الحقيقة، قبل لقائها برياض، مُشيرة بأنها كانت كممثلة “ثانوية” لعملاقي السنيما “وارنر بروذرز” و”ديزني”.