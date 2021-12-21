من تكون لصاحب هذا العرض زوجة ورفيقة درب في الحلال

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، أجدل هو أمر مشروع لكن من يقع فيه يصاب بشرخ يدمي قلبه. ويبقى متأرجحا بين الماضي بما يحمل من ذكريات وتخوف من مستقبل ما سيحمل معه. لكن الحمد الذي يبعث ما يهون عنا الآلام، لتندثر وتصبح الأمور على ما يرام. وهذه يدنا نمنحها بعون الله لكل من يريد تجديد العهد مع السلام ويبرم سفقة الارتباط

الرقم السري :

136184

لمن تكون لصاحب هذا العرض زوجة ورفيقة درب في الحلال

نستهل عروضنا من شرق البلاد، ونعرفكم على رجل شهم فقصده الحلال، هو عامل ومستقر بالعاصمة ولديه فيها سكن خاص. كما يبلغ من العمر 38 سنة، مطلق بدون أولاد، على قدر كبير من الاتزان. مرّ بتجربة صعبة، لكنه لم يفقد الأمل في الحياة، اتصل بنا وكلاه عزيمة وإصرار، ويتمنى أن يعمر الدار. إلى جانب زوجة محترمة تبادل المودة وتكون السند والقلب الحنون على طول، لا يشترط فيها إلا الصلاح، يريدها ماكثة بالبيت. سنها أقل من 35 سنة، تكون من شرق وسط أو غرب البلاد، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

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تحلمين بالاستقرار في الحلال لا تترددي هذه فرصتك

رجل من ولاية تيزي وزو، أصيل متشبع بالأخلاق الكريمة، مضى من عمره 53 سنة، يمارس التجارة. كتب عليه القدر أن يكون مطلقا يحيا وحيدا في بيته الخاص. اتصل بنا وكله رجاء من المولى عز وجل أن يلاقيه بعروس في أقرب الآجال. تكون امرأة صادقة يستقر إلى جانبها تحت سقف المودة والرحمة، يريدها ذات أصول قبائلية. سنها لا يتعدى 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة، وحبذا لو تكون عاملة ولا بأس إن كانت ماكثة بالبيت. ويعدها أن تحيا أجمل حياة برفقته.

الرقم السري :

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ابن الغرب يعد بالاحترام والحب في الحلال

من غرب البلاد، رجل آخر مطلق وأب لطفل تحت رعاية الأم، يبلغ من العمر 42 سنة. مقبول الشكل وذو بنية رياضية، موظف في سلك الأمن، ويملك مسكن خاص. يتمنى أن يعثر في القريب العاجل على رفيقة الدرب. سيدة متألقة وصاحبة قلب كبير يعقد عليها القران ويطبق سنة النبي المختار، وحسب الأصول والاعراف. يفضلها عاملة ولا يهم إن كانت ماكثة بالبيت. سنها أقل من 40 سنة، ولا يهم إن كانت أرملة مطلقة أو عازبة.

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