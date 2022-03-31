زوجة ويل سميث تخرج عن صمتها في أول تعليق بعد حادثة الصفعة

روجت جادا بينكيت سميث زوجة النجم ويل سميث للشفاء في منشور على Instagram . كما يعتبر المنشور أول تعليق عام لها منذ أن صفع زوجها الممثل الكوميدي كريس روك بحفل الأوسكار الأحد الماضي.

كما نشرت جادا بينكيت سميث على صفحتها الخاصة على “إنستغرام” صورة كتب عليها “هذا موسم للتعافي وأنا هنا من أجله”. واستشف المتابعون من خلاله، بأنها تعلن عن بدء شفائها من داء الثعلبة الذي يسبب تساقط الشعر.

في حين، لم تتطرق جادا إلى ذكر حادثة صفع زوجها ويل سميث وجه الممثل الكوميدي كريس روك في حفل الأوسكار. بعد أن وجه الأخير دعابة على مسرح الأوسكار، تنمر فيها على جادا سميث. حيث قال إنه ينتظر مشاهدتها فى جزء جديد من فيلم. G.I. Jane والذى يتناول قصة سيدة تحلق رأسها بعد انضمامها للبحرية الأمريكية، وهو الفيلم الذي لعبت بطولته ديمي مور.

وكان قد اعتذر ويل سيمث لكريس روك و كتب على حاسبه الخاص على “إنستغرام”: “كريس، أود أن أعتذر منك علنا”. “ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئا. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدل على الرجل الذي أريد أن أكونه”.

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وارتفعت أسعار تذاكر الجولة الكوميدية للممثل الكوميدي كريس روك، بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار. وتلقي روك صفعة من قبل النجم الشهير ويل سميث will smith بحسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

كما قالت منصة السوق الثانوية TickPick أن من الأحد حتى الاثنين، باعت الشركة تذاكر لجولة كريس أكثر من بيعها بفيفري. في حين، سجل ارتفاع لسعر التذكرة من 46 دولارا كحد أدنى لكل تذكرة في 18 مارس. إلى 341 دولارا كحد أدنى بعد وقوع الحادثة الشهيرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار.