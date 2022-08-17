الرقم السري :

138171

زوجة يجدد معها الأمال ويبني معها حياته تحت ظل الحلال

نستهل عروضنا في هذا الركن برجل أعرب عن خالص نيته أنه يرغب في ترميم حياته، وتجديد العهد مع السعادة. هو رجل من ولاية المسيلة، وضع كامل ثقته في منبرنا. وأفصح عن نيته الطيبة في أن يبدأ من جديد وينعم بالود الأكيد. إلى جانب زوجة تداوي جراحه وتنسيه ماض أليم عاشه،إنسانة تتميز بالطيبة والأخلاق الحسنة لترافقه في مشوار العمر.

صاحب الطلب يبلغ من العمر 52 سنة، موظف مستقر ولديه سكن خاص يحيا فيه وحيدا. يريد أن يبعث الاستقرار في حياته مع إنسانة تكون من شرق أو وسط البلاد، سنها لا يتعدى 50 عام. لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة أيضا.

الرقم السري :

138172

إذا كنت من مناطق الغرب ففرصتك لا محالة في هذا العرض..

لأن ركننا منكم وإليكم، نسعى جاهدين لأن نرضي جميع رغباتكم، نوفر لكم عروضا من مختلف ربوع وطننا الحبيب. سنحط الرحال من خلال هذا العرض في ولاية معسكر لنعرفكم على رجل طيب مسالم يتوق إلى الاستقرار والسعادة. تواصل معنا بنية أن يعيد بناء حياته على أسس متينة وخالصة، يبلغ من العمر 57 سنة. مطلق بأولاد في رعاية والدتهم. لديه سكن خاص وهو لا يطمع إلا في كرم الله بأن يسوق له زوجة صالحة حنون. يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز39سنة، شرطه أن تكون ماكثة في البيت. لا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة، فقط يهمه أن تكون بدون أولاد، ولها عليه أن يرعاها ويهتم بها.

الرقم السري :

138173

طالب الحلال ومستعجل على الاقتران

لم نبرح غرب البلاد، وعدنا إليكم بإعلان لأحد أوفيائنا الذي قصدنا بالتحديد من ولاية وهران لرجل مستعجل على الاقتران. راسلنا وكله أمل أن يعثر عن شريكة الحياة، بعد أن عصف به الطلاق، فوجد نفسه وحيدا يصارع الماضي والحاضر. لكنه قرر وبكل عزم وهمة ، أن يكمل نصف الدين، وينعم تحت سقف الحلال. ابن وهران يبلغ من العمر 44 عام، يشغل منصب مهندس دولة، وله سكن خاص.

يتمنى من المولى عزّ وجل أن يلاقيه بمن يرتاح إليها القلب، إنسانة مثقفة متفتحة تنسيه جراح الماضي وتملأ عليه حياته. مسؤولة وتقية، تكون ماكثة في البيت، ويفضلها من ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز40سنة. لا يهم إن كانت عازبة أرملة أو مطلقة، فقط تكون مستعدة للزواج في أقرب الآجال.

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