 لكل من يرغب في حسن العاقبة.. زوجة تعينك على أمور الدين

طيبات تبحثن عن النصيب الحلال الذي يمنح الواحدة منهن رفعة ويزيدها حضوة. باقة من خيرة نساء الشرق عوّلن أن يكون النصيب على يد القائمين على مركز الأثير وتحديدا صفحة “ادم وحواء”. إخترنا لكم محطتين الأولى من جيجل والثانية من تبسة حتى نحطّ الرحال ونحطّ الأمال لكل راغب في زوجة الحلال.

الرقم السري :

135933

أقبل التعدد بلا تردّد لمن يمنحني الصدق والوفاء

في ربيعها الـ 37، فتاة حالمة لم يسبق لها الزواج، مؤمنة سليلة أسرة طيبة ومحافظة، من ولاية جيجل. صحيح أنها ماكثة في البيت إلاّ أنها مدبرة رائعة لكل شؤونه. إنسانة لا تكل ولا تملّ على بسط الخير أينما حلت وإرتحلت.

تبحث صاحبة إعلاننا الأول عن النصيب الطيب، إلى جانب زوج صادق نيته جادة في إكمال نصف الدين. لا تطلب منه سوى حسن التقدير، والحب الجميل، تفضله من الشرق أو الجنوب، سنه لا يتعدى 50 سنة. يكون أرمل أو مطلق حتى بأولاد، تقبل أن تكون زوجة ثانية شرط موافقة الأولى، عامل مستقر ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

135934

من يداوي جراحي فيكون لي الحاضر والأتي

من ولاية تبسة، ابدت إحدى بناتها تعلقها بالحلال الطيب الذي يجعل لحياتها معنى ولأهدافها لذة. فهي وبالرغم من الإنكسار الذي ألمّ بها إلا أن ذلك لم يثنها عن نهل العلم. حيث أنها وفي الـ 39 من عمرها بصدد إنهاء مسارها الدراسي الجامعي.

شابة في أجمل صور التحدي. حيث أنها شحذت همتها وإرادتها ومنحت كبير الدفع لنفسها حتى تخرج من تجربة طلاق مريرة. وهي تقف على رجليها ولعل الدليل إعلانها لرغبتها في الإستقرار والحظو بزوج يقدرها ويحسن إليها وتكون له زوجة صالحة.

تود صاحبة إعلاننا الثاني في هذا الركن التعرف على رجل جاد يرغب في الاقتران. تعد أن تكون له زوجة طيبة تعينه على أمور الدين والدنيا، تريده من إحدى ولايات الشرق أو الوسط للبلاد. سنه لا يتعدى 50 سنة، يكون أرمل أو مطلق، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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