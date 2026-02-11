زوجتي المتملقة طلبت مني الطلاق بعد أن حققت أحلامها

سيدتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعدني اليوم أن أحل ضيفا على هذا الركن الطيب الذي من خلاله سأسرد عليك ما جعل قلبي ينزف. فمن هوت عليّ بخنجر الطعنات القاتلة زوجة دافعت عنها وتحديت أهلي من أجلها. كيف لا وقد تنبأ جميع معارفي بما تضمره لي من شرّ. في حين أعمى الحب بصيرتي لدرجة إستأمنتها على مالي قبل نفسي.

إستغنت عني بطريقة ذكية، بعد أن حققتها أحلامها المادية، وبعد أن بات لها ما تستند عليه هي وأهلها الذين بدورهم أجادوا لعب الدور. زوجة متملقة جعلتني كرها في حياتها حتى تحقق لأهلها استقرارا ماديا لم يحلموا به.

المؤلم في الأمر سيدتي أني تحدّيت والداي من أجل الزواج منها، فهي لا تناسبني من الناحية الإجتماعية حيث أن أهلها كانوا يتخبطون في فقر مدقع. وقد نصحني أصدقائي بأن الطمع هو أكثر ما جعلها تقبل بي وترمي بشباك ولائها عليّ. أمام حبي وعطفي لم أكن لاستمع ما إعتبرته ترهات، فكافحت من أجل أن تكون من توسمتها أما لأولادي زوجة لي. إلا أن سعادتي كانت مؤقتة، فسرعان ما أغدقت على زوجتي بالمال والهدايا وأعنت إخوتها على مشاريع قاموا بها ورفعوا بل وحسنوا من مستواهم المعيشي. لأفجع بها مؤخرا تطلب من الطلاق فحياتها إلى جانبي لم تكن تلك الحياة التي لطالما تمنتها وحلمت بها.

هالني الأمر الذي ظننته مزحة ، بل ظننت أنني أعيش كابوسا مروعا إلا أن هجر زوجتي لي وهروبها إلى بيت أهلها الذين وقفوا إلى جانبها وأيدوها في مسألة أن تتحرر من زيجتي بها جعلني أتأكد من أن الأمر حقيقة. تطالبني من بعت لأجلها الدنيا بأن تحيا بعيدا عني بعد أن كانت سر وجودي وسعادتي. لم أبخل عليها بشيء ولم أخنها يوما، وبالرغم من مرور سنوات على زواجنا. ولم تنجب لي من يحمل إسمي إلا أنني لم أهنها ولم أؤنبها. أنا في حسرة ولوعة وأريد منك سيدتي أن تريحي قلبي.

ن.رابح من الغرب الجزائري.

الـــــــــــــــــــــــــــرد:

ليس من الهين على المرء أن يجد نفسه يوما ما أمام إختيار صعب وضعه فيه من جعلهم قرة عين له، ولعل الأصعب أن يكون هذا الإختيار بعد تحد منه لأهله والمقربين منه حتى يكسب وينال رضا من يركنه على الرف محبطا شغفه ويطفئ لهيب الحب في قلبه.

أحس بما تعانيه أخي من حرقة وأسى، لكن وقبل أن تنهار وتنكسر عليك أن تعيد ترتيب أمور حياتك بأن تتذكر الطريقة التي سمحت لهذه الإنسانة أن تتسلل إلى قلبك بعد أن تفطن لنواياها القاصي والداني من المقربين منك. لقد كان هدفها ومنذ البدء أن تعبث بقلبك وتنكل بحياتك. لقد كان حب المال في قلبها أكبر من حبها وتقديرها لما قمت به من اجلها. ثم أحس من خلال رسالتك أنك لا تقوى على العيش من دون هذه الإنسانة التي تريد على ما يبدو أن تستقل بحياتها مع إنسان أخر يناسبها قد تكون تعرفت عليه وهي على ذمته أو قد تتعرف عليه لاحقا بعد أن تنال حريتها منك بعد أن تسرحها بمعروف. أنصحك بالتفكير بتمعن في الأمر، فما قيمة الحياة ومن نحبهم يريدون التحليق خارج سربنا؟ وما قيمة العمر ونحن نحياه بقلب منكسر؟ من باب شدّ الأزر أدعوك أخي أن تضع حدا لمهزلة وضعت نفسك فيها بأن تحفظ كرامتك وكرامة أهلك من خلال تسريح هذه المرأة التي باتت تعبد المال ولم تهتم لأمرك ككيان صنع مجدها ورفع من شأنها عوض أن تضبطها يوما متهمة بتدنيس شرفك وسمعة أسرتك مع رجل أخر. صحيح أن بعض القرارات صعبة في حياتنا، إلا أنها تبقى الصواب لغد أفضل وراحة بال أدوم. كان الله في عونك على هذا الإبتلاء وجبر خاطرك الطيب جبرا يتعجب له أهل الأرض والسماء.

ردت: سكينة بوزيدي.