زوجتي تعبد المال بجنون

بعد التحية والسلام، دعيني سيدتي أخاطبك اليوم وأنا كلي حزن وغبن بفعل ما تريد زوجتي أن تدفعني له، فهي إنسانة وعلى ما يبدوة تعبد المال والمظاهر، وبالرغم من أنني لم أبخل عليها بشيء إلا أنها لا تتقبل مستوانا المعيشي وتريد أن تحيا حياة مخالفة

زوجتي غير مقتنعة بمستواي المادي وألاحظ هذا في تصرفاتها، تعارفنا لمدة سنة قبل الزواج، وكانت مقتنعة بعملي وقبلت الزواج بي منذ 11 سنة

ولدينا إبنين(بنت وولد)،لطالما إزدرتني والدتها وأهلها بعد زواجنا، حيث أن الجرأة بلغت بوالدتها أن أخبرتها أنها ستزوجها بمن هو أفضل مني إن هي قبلت برفع دعوى طلاق مني، ولكم هالني هذا الأمر سيدتي وأنا أخمّن في أن أسرتي ستتشتت بفعل المستوى المادي الذي لست مخيّرا فيه

لديّ قناعة أن هناك من هو أفضل مني إلى ما لا نهاية، وكذلك بالنسبة لها هي، لكني مقتنع بها وبجمالها ومستواها، ولا أعرف لماذا هي غير مقتنعة بي وقد حز هذا في

صرخة

نفسي لدرجة بدأت أفكر في الانفصال عنها حفاظا على كرامتي

لطالما خلوت بنفسي لساعات أحاول معرفة التصرف السّيء الذي بدر مني تجاهها أو تجاه والدتها،لدرجة جعلتهم يزدرونني، فلا أذكر سوى أنني قائم بواجباتي بكل إتفان، وكل مدخولي المتواضع أصرفه وأنفقه على أسرتي الصغيرة، وقد دخلت التزامات مادية كبيرة بحيث واشتريت منزلا وسيارة، وكل هذا من أجل أن تستمتع أسرتي وتهنأ، لم يسبق لي ولو عن طريق النزوة أن خنتها، وقد كنت دوما الزوج الحنون المطيع

ولا أخفيك سيدتي أنني أرى نفسي مثاليا في تعاملي معها ومع أسرتها، وهذا بشهادة المحيطين بي، فالكل يشهد أني منكب على خدمة بيتي وأولادي

فما السبيل حتى أخرج من هذه المعضلة، فزواجي على وشك الإنهيار