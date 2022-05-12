زوجتي تعتبر أن مالها خاص بها وحدها

سيدتي، أتمنى أن تحظى رسالتي هاته بما يليق بها من إهتمام وتقدير، فأنا رجل لم يعد بمقدوره التحمل والصبر .لأن ما أنا فيه قد كسر ظهري وما قامت به زوجتي تجاهي زاد الطين بلة.

فكأي زوج ورب أسرة يريد ضمان الحياة الكريمة .لمن هم من صلبه ولرفيقة دربه، عولت وقمت بإستغلال ما أملكه من مال مدخر. لأدخل غمار مشروع فشل في مهده .فلم أجن منه شيئا إلا الخسارة، وهذا لقلة خبرتي ونقص تجربتي، تحاملت على نفسي ولم أنتكس وقررت البدء من جديد ، فتوكلت على الله وقررت وعوض أن أستدين من أي شخص قد يحرجني مستقبلا. أن أطلب من زوجتي فك ضائقتي حتى أتمكن من تحسين ورفع مستوانا المعيشي، إلا أنني لم أنل منها إلا الرفض والإمتعاض.

زوجتي تعتبر أن مالها خاص بها وحدها

صدقيني سيدتي، لقد تفاجأت بردة فعل زوجتي. التي أخبرتني وبكل جسارة من أنها مسؤولة مني لا عليّ، ومن أن مالها خاص بها ولا يجوز لي الطمع فيه لا محالة، مشيرة إلى أنني فشلت مسبقا وقد أفشل مستقبلا. فتخسر هي ما كانت تدخّره من مال ورثته عن والدها.

أخوكم سيف من العاصمة.

الرد:

هون عليك أخي، ولا تعر الأمر أكثر مما يجب أن يكون، ولتتيقن أن في كل إبتلاء فرج بإذن الله، ومن أنه لا خير إلا فيما إختاره الله.

لست في صف زوجتك أخي ولست اشجعها على ما قامت به تجاهك، إلا أنني متحسرة على إقدامك على الخوض في مشروع لم تجن منه شيئا، فقد كان حريا بك أن تكون وأنت لا تملك من المال الكثير أن تستعين بمن هو أكثر خبرة منك ودراية بإدارة المشاريع، ولعلّ فشلك قبل أن يعطي هذا المشروع أكله هو السبب الذي ساق الهواجس إلى زوجته ما دفعها أن تمتنع عن مدّه بما يجعلك تخوض غمار مشروع أخر الله وحده يعلم إن كان مثمرا أم لا.

زوجتي تعتبر أن مالها خاص بها وحدها

حاول أخي أن تتجاوز هذه الأزمة التي خلقتها لنفسك بنفسك، ومن أن تتغاضى على ما أقدمت عليه زوجتك ولتتصرف وكأنه ليس لها من المال شيء حتى لا يتسلل الغضب والسخط إلى قلبك فيزيد الطين بلّة. ولتخمن أن زوجتك تحاول ان تشد من أزرك وتعلي هامتك وهي تريد منك الإتكال على نفسك لا غير.

كذلك، عليك أن تتحمّل مسؤولية أسرتك بالقدر الذي يجعلك لا تطلب العون من أحد، أو أن تقدم على مشروع بميزانية غير مكلفة، أكيد أن البداية ستكون صعبة، إلا أنه وبتوفيق من الله من المؤكّد أن الأمور ستكون على ما يرام.