زوجتي مصابة بالمرض الخبيث

بعد التحية والسلام، إسمحيلي سيدتي ان أشكرك على هذا الفضاء الذي سأقوم اليوم بالبوح فيه بسر لا يعرفه أحد، سرّ قلب حياتي رأسا على عقب وقد يعصف بزواجي إن أنا لم أجد من يدعمني ويقويني.

بالمختصر المفيد أنا زوج إكتشف إصابة زوجته بمرض السرطان، حيث أنه وبعد عديد المتاعب والإنتكاسات الصحية التي ألمت برفيقة دربي، ألزمت زوجتي الطيبة على القيام بالتحاليل التي أسفرت عن إصابتها بالمرض الخبيث. أمر قلب إستقرار ي النفسي كون زوجتي كنت ولازالت مصدر قوتي وسرّ إلهامي، زوجة طالبتني أول ما طالبتني به بعد إكتشافها للمرض أن ألتفت لحياتي وأن أجد لي من تقدرني وتهتم لأمري، فهي ستخوض حسبها حربا ضد الداء، وليست تعلم إن كانت ستخسر أم أن النصر سيكون حليفها، وحتى لو كان النصر حليفها فإنها ستخرج منها منكسرة باهتة الملامح وهي لا تريدني أن أراها في مرحلة الضعف تلك.

متيقن أنا لو كنت أنا المصاب ، لكانت زوجتي ستتقاسم معي الألم والإنكسار، ولما تركتني ابكي وحيدا أعظم خيانة:خيانة صحتي لي.حبي لها، يقيني من أنني لن أجد زوجة في أخلاقها وروحا في مثل تعففها يدفعني اليوم أن أكون إلى جانبها في رحلة علاجها تلك وكلي يقين من أن الله سيشفيها و من أنها ستعود بإذنه إلى أحضان بيتنا الذي لم يكن ليشع نورا لولاها.

أريد منك سيدتي بخبرتك أن تكوني لي السند والمعين لأجتاز ما أعتبره أنا أصعب إختبار إلا أنني أحمد الله على كل شيء ومهما كان، فالإبتلاء على قدر صبر المؤمن وأنا أدعو الله ان أكون وزوجتي من الصابرين.

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