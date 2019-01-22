زوجها هددها بالطلاق..فانتقمت منه بطفلهما

أقدمت ربة منزل، على قتل طفلها البالغ من العمر 4 سنوات، داحل أحد الفنادق بشمال القاهرة في مصر.

حيث أمرت نيابة شمال القاهرة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، حسب موقع “أخبار 24”.

وكانت الزوجة قد تلقت التهديدات من زوجها، بأنه أصبح لا يطيق العيش معها، ويفكر في الانفصال عنها وأخذ الطفل للعيش معه.

فخططت للانتقام من زوجها بقتل طفلها قائلة، موته عندي أهون من أن يأخذه أحد مني حتى لو كان أبوه.

وبالفعل توجهت المتهمة إلى وسط البلد، وانتظرت حتى حلول اليل ثم قامت بذبح إبنها، وتركته وفرت هاربة.

وبعدها تلقى قسم الشرطة الازبكية بلاغا من العاملين بالفندق، يفيد أنه أثناء تفقدهم الغرف عثروا على جثة طفل.

وبسؤال العاملين أكدو أن الطفل كان بصحبة والدته، وأشارت التحريات الأولية إلى أن والدة الطفل وراء ارتكاب الجريمة، ثم تم ضبطها من طرف الشرطة.