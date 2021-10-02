زوجي المصون صار يتصرف كالمراهقين

بعد أن تجاوز عتبة الأربعين..

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سيدتي الفاضلة، أنا سيدة أم لثلاث أطفال، متزوجة منذ أكثر من عشر سنوات، حياتي الزوجية لطالما كانت متوازنة، تمر علينا بعض التنغيصات اليومية، وهذا أمر لابد منه، أجل تزوجت زواجا تقليديا لكن هذا لم يمنع من أن ينشأ حب كبير بيني وبين زوجي،

لكن بعد ولادتي لطفلي الأخير بدأت ألاحظ تغيرات في زوجي المصون، الذي صارت له اهتمامات أخرى وميولات جديدة، زوجي الذي كان بعد عمله يجالسنا ويشاركنا كل وقته، صار يحب الخروج رفقة أصدقائه، وصار شديد الاهتمام بمظهره، والنقطة التي أفاضت الكأس وجعلتني اليوم أخرج عن صمتي هي تعلقة الشديد بالهاتف، ومواقع التواصل الاجتماعي، لا يتوقف عن التقاط صور ذاتية “السلفي” ونشرها على حسابه الشخصي، حتى خلته مراهقا يتصرف بطيش وقد تجاوز من العمر أربعين عاما، فهل أصمت عن هذا الأمر؟

سيدتي، لو يتوقف الأمر عند هذا الحد لمررت مرور الكرام على ما يحصل، لكنني خائفة أن تتفاقم الأمور، ويفقد شخصيته واحترامه، وتفقده أيضا عائلته، فما العمل معه؟ أرجوكم أفيدوني من فضلكم؟

الـــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

سلام الله عليك سيدتي

إن اهتمام المرء بمظهره، والخروج رفقة أصحابه ليس أمرا سيئ إن كان في ذلك ما يرضي الله تعالى، وفيه حفاظا على السمعة الطيبة، لكن أن يكون الهدف هو الإغراء أو فقط الظهور بأبهى حلة عل المواقع فهذا يعتبر تصرف غير مسؤول من رجل أب لثلاث أولاد لابد أن يكون الأسوة الحسنة لهم،

لهذا حاولي ولا تملي في نصح زوجك، وإرشاده بكل ما تستطيعين من السبل والأساليب، وأن ينظر إلى نفسه في هذه المرحلة أنه بلغ قمة الهرم في عمره،

ثم حاولي سيدتي من جهتك أن تبعديه قليلا عن تلك المواقع، بأن تدعينه ليشارك في شؤون الأطفال والبيت بصفة عامة، ولا تذكري أمامه أبدا الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع نهائيا، حتى لا تثيري انتباهه لها ويعود إلى رشده بإذن الله.

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