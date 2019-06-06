زوجي بقدم عرجاء… فراق شريك وانقطاع سبب

رأيت في المنام زوجي قدم إلى بيت أهلي وكان يسير بقدم عرجاء يجرّها وكان في حالة يرثى لها.

حيث كان يبدو فقيرا وثيابه بالية، فما تعبير هذه الرؤيا؟

فاطمة الزهراء

خيرا رأيت:

يعبر المشي بقدم عرجاء في المنام إلى العَطَلة والعقبات تعترض حياة زوجك وتدلّ على مفارقة من كان عليه اعتماده في أمر المعيشة.

فالرِجْل في المنام هي سبب يعتمده الإنسان لتحصيل مصالحه، والأعرج أبطأ في تحقيق معيشته.

فسلامة الرِجل من سلامة السبب المعين على تدبير أمور المعيشة من الدين والدنيا التي عليها اعتماده.

فمن رأى أن رجله من حديد طال عمره وبقي ماله وازداد قوّة، والذي يرى أن رجله من زجاج كانت أسباب عيشه ضعيفة وهشّة كهشاشة الزجاج.

وقد يخسر ماله لأنّ الزجاج لا بقاء له سريع الانكسار، وإن قطعت رجل الرائي دلّت الرؤيا على فقد الرائي لأسباب رزقه ومعيشته.

كأن يفقد الرائي وظيفته أو من عليه اعتماده في معيشته من زوجة أو أخ، بخلاف الذي يرى في المنام أنّ له أرجلا كثيرة فيدلّ على قوّته وكثرة معاونيه وأسبابه في تحقيق حسن المعيشة.

فإن كان الرائي مسافراً سهّل الله عليه سفره ونال منه خيراً كثيرا، فإن كان صاحب الأرجل الكثيرة فقيراً نال ثروة وبسط الله عليه في المعيشة.

فإن كشفت المرأة عن ساقها في المنام حسن دينها وأصابها أمر فيه الخير أحسن من الذي كانت فيه.

ومن رأى كأنّ رجليه بانتا منه وصعدتا إلى السماء فربما يفارق من يعتمد عليه في معيشته.

وذلك بسفر أو طلاق أو فض لشراكة أو يفارق أبناءه أو والديه بسفر أو غياب، وكون زوجك كان بقدم عرجاء وثيابه بالية ولحية حليقة وشعر قصير خلاف الواقع.

فيدلّ على فراقه لسبب كان يعتمد عليه في معيشته من شريك أو غيره فيبدو أنّه كان يعتمد عليه كثيرا وثيابه البالية دلّت على فساد دينه ودنيا.

فكلما كانت الثياب جديدة وبيضاء كان ذلك في صلاح دينه وكانت معيشته الدنيوية أحسن.

وأما حلق لحيته خلاف الواقع وكذا شعره فيدلّ على إفساده مالا وديون تركبه.

المتصلة: فعلا كما تقولين فقد أهملني زوجي مدّة عام كامل لأسمع به قد تزوّج من أخرى.

وأجرّت له بيتا لمدّة ستة أشهر، ولما انتهى عقد الإيجار لم تجدّده لما رأته من فساد دينه.

فزوجي يصرف كلّ ما يجنيه من مال على الخمر والمنكرات والملاهي، وقد عاد بعد أن عادت لبيت والديها يجرّ أذيال الخيبة والفشل وعليه الكثير من الديون.